Luca Salatino beccato con una nuova fiamma | l’indiscrezione bomba da Corona

(Di lunedì 19 giugno 2023) Personaggi tv.proprio con lei!, Fabriziosgancia lasembrerebbe aver avere trovato unadopo la fine della storia con Soraia Ceruti. La notizia è stata riportata da Fabrizio. L’ex volto noto di “Uomini e donne” sarebbe statoa baciarsi con una ragazza ai Fori Imperiali di Roma. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche: Soraia e, crisi in corso?scuote i fan di “U&D” leggi anche: Gianni Sperti è in terapia: cosa ha rivelato sui social Dopo la fine della storia con Soraia Ceruti conosciuta a ...

Da diversi mesi ormai è finita la relazione trae Soraia Ceruti nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. L'ex tronista a quanto pare sarebbe tornato a sorridere al fianco di un'altra donna. A svelare l'...sembrerebbe aver avere una nuova fiamma dopo la fine della storia con Soraia Ceruti . La notizia è stata riportata da Fabrizio Corona , nonostante questa non fosse esattamente la sua ...Tra gli invitati anche la coppia nata in trasmissione Ida Platano Alessandro Vicinanza , quella fresca di 'scelta' formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino , e i due ex tronistie ...

Luca Salatino è fidanzato Spunta una segnalazione Novella 2000

Dopo la fine della storia con la ragazza conosciuta a Uomini e Donne, Luca Salatino pare avere una nuova fiamma, con cui è stato beccato a baciarsi ai Fori Imperiali di Roma. Il gossip è esploso, ...Gianni Sperti, ex ballerino e personaggio televisivo italiano, ha festeggiato il suo 50esimo compleanno con un party esclusivo in un famoso locale di Napoli. L’opinionista di Uomini e Donne, il progra ...