Lorenzo Porru è in coma | il ragazzo è stato preso a calci | pugni e cinghiate in spiaggia

Quartu prega per Lorenzo Porru, il 22enne pestato al Poetto è in coma Casteddu Online

È in coma Lorenzo Porru, il 22enne di Quartu che è stato riempito di botte la scorsa notte nei pressi del Poetto. Per l’accaduto sono stati arrestati Francesco Carta e Nicola Loddo, accusati di ...Lorenzo Porru è in coma da domenica notte, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu, a causa dei calci e dei pugni ricevuti nel corso di un violentissimo ...