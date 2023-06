“L’opposizione è come l’ascesa di Hitler” La frase choc del presidente

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Biden vuole riformare le Nazioni Unite L’inviato speciale degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield è in consultazione con i diplomatici dei 193 stati membri su una possibile espansione del consiglio in vista dell’apertura dell’Assemblea generale a New York a settembre. La proposta degli Stati Uniti, che mira a concedere seggi permanenti ad almeno cinque paesi senza concedere loro il potere di veto, riflette il desiderio di Biden di riconoscere la crescente influenza delle potenze emergenti. Biden sta spingendo per le riforme nonostante la storica riluttanza delle grandi potenze a cedere la loro influenza e ha annunciato il suo sostegno per aumentare il numero di seggi permanenti nel Consiglio di sicurezza durante l’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite. “È giunto il momento per questa istituzione di diventare più inclusiva”, aveva detto il ...