Londra | TikToker napoletano va nel pub di Gordon Ramsay e mostra lo scontrino | Conto salatissimo per un panino da incubo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 giugno 2023), unsi reca nel pub di, protagonista di cucine da. Il vero, tuttavia, sono i panini che propone lo chef stellato a un prezzo fin troppo esagerato Unnon può far altro che cercare del cibo che possa replicare le bontà della sua terra. È questo ciò che ha fatto Raffaele Tranchese, giovane campano che ha deciso di provare alcuni dei locali più famosi della capitale britannica. Così, dopo un'esperienza culinaria ottima (ma costosa) da Salt Bae, il re della carne, ha scelto come tappa successiva il ristorante di, a tutti noto come conduttore di Cucine da. L'esperienza di Raffaele a Street Burger ...