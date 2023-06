Londra manterrà sanzioni contro la Russia finché Mosca non pagherà i danni di guerra

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il governo del Regno Unito ha deciso di mantenere in vigore lelafino a quando non verranno pagati gli indennizzi all'Ucraina. Questa posizione è stata presa sulla base di un ...

Il governo del Regno Unito ha deciso di mantenere in vigore le sanzioni contro la Russia fino a quando non verranno pagati gli indennizzi all'Ucraina. Questa posizione è stata presa sulla base di un ...... venendo eletta eletta deputato laburista nella Camera dei comuni, carica chefino al 2015,... in una produzione di "Re Lear" in scena all'Old Vic di; personaggio che torna ad ...Pochi giorni fa Healey ha presentato questa proposta ainsieme a Nils Schmid, portavoce del ... "Questo accordo farà crescere i posti di lavoro nel Regno Unito, rafforzerà la Nato ela ...