L’ombra di Caravaggio | il film di e con Michele Placido in prima tv su Sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) Arriva intv su Skydi, che esplora l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte. Per la regia di, che riveste i panni del cardinale del Monte, ilvedrà nel cast anche Riccardo Scamarcio, Louis Garrel e Isabelle Huppert, tra gli altri. Scritto, diretto e interpretato da, al suo quattordicesimoda regista, ilracconta l’artista, già famosissimo nella sua epoca, nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento. Protagonista è Riccardo Scamarcio, affiancato da Louis Garrel. Con loro nel cast anche Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita ...

Dopo aver appreso cheusava nei suoi dipinti sacri ... Così, questo il nome dell'investigatore, avvia le sue ...DILunedì 19 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand Riccardo Scamarcio veste i panni del geniale e sovversivo artista nel film ...Con NOW'Estate Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMAdi2 David di Donatello al ...