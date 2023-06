(Di lunedì 19 giugno 2023) I Marvel Studios sembrano aver confermatopotremo vedere ildei nuovi episodiserie che arriverà su Disney+ ad ottobre. Sembra che i Marvel Studios mostreranno il2 dial prossimo San Diego Comic-Con, quindi al panel dedicato alla serie con Tomche andrà in scena tra il 20 e il 23 luglio 2023. Dopo aver confermato la data d'uscita, sappiamo che i nuovi episodi diriprenderanno dalla scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ovvero cone l'Agente Mobius tra una folla di persone che assistono a una presentazione scientifica da parte di una variante di Kang nota come Victor Timely. I fan sono ...

Marvel (98%), What If... (94%), Hawkeye (92%),(92%), WandaVision (91%), Moon Knight (86%), The Falcon and the Winter Soldier (84%) e She - Hulk: Attorney at Law (80%). " Invece di 007 o ...perché, come accennato, di seguito si propongono alcune serie presenti su Disney+ da scoprire ...Altro imperdibile serie Marvel è, che ha per protagonista il dio dell'inganno ...approfondimento Thor Ragnarok, la reunion a Disneyland tra Hela, Thor eAnthony Hopkins è tra ...alcune delle sue intepretazioni memorabili, dagli inizi della sua carriera fino ad oggi Una ...

Loki: ecco quando uscirà il trailer della Stagione 2 con Tom Hiddleston Movieplayer

I Marvel Studios sembrano aver confermato quando potremo vedere il trailer dei nuovi episodi della serie che arriverà su Disney+ ad ottobre.Per chi aveva sempre sognato di vedere Wanda Maximoff e il Dio dell’inganno insieme… Loki e Scarlet Witch, interpretati rispettivamente da Tom Hiddleston ed Elizabeth Olsen nel MCU, sono due dei perso ...