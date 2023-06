Lo afferma Frank St John, il chief operating officer di, con il Financial Times. "Siamo pronti a ogni modifica per gli F - 16 ma anche all'addestramento", ha detto St John.non è ...Lo afferma Frank St John, il chief operating officer di, con il Financial Times. "Siamo pronti a ogni modifica per gli F - 16 ma anche all'addestramento", ha detto St John.non è ...

Lockheed pronta ad addestrare piloti Kiev a F-16 se Nato decide ... Agenzia ANSA

Lockheed Martin, il colosso della difesa americano, è pronto ad addestrare i piloti ucraini sull'uso degli F-16 se gli alleati della Nato decideranno di inviare i jet a Kiev. (ANSA) ...