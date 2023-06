LoBtp e Bund chiude in rialzo a 160 punti (159,9) dai 151,1 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,11%. . 19 giugno 2023...06%): il Governo italiano ha esercitato i poteri di Golden Power sul patto parasocialei cinesi ... Infine,in rialzo a 160 punti, contro i 157 della chiusura di venerdi', con il rendimento al ......06%): il Governo italiano ha esercitato i poteri di Golden Power sul patto parasocialei cinesi ... Infine,in rialzo a 160 punti, contro i 157 della chiusura di venerdì, con il rendimento al ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 160 punti - Economia Agenzia ANSA

I listini asiatici in calo. Oggi in agenda il report mensile della Banca centrale tedesca e l’indice Nahb del mercato immobiliare residenziale Usa. New York chiusa per festività ...(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 160 punti (159,9) dai 151,1 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,11%. (ANSA).