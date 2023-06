Lo spread continua a calare | ma i miracoli non c’entrano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 giugno 2023) È iniziata la prima settimana d’estate, puntuale come poche altre volte al consueto appuntamento astrale. In più, i meteorologi prevedono che durerà almeno fino alla fine di settembre. La bella stagione parte bene, perché l’agricoltura sitibonda sembra aver avuto qualche ristoro dalle piogge che sono scese, anche troppo abbondanti, un pò dovunque sulla penisola. Quindi la prima considerazione che viene alla mente è che a buona ragione anche il turismo dovrebbe giovarsi di questa situazione. Ancora una volta saranno le variabili esterne, cioè non dipendenti dal comportamento umano, la cosiddetta congiuntura, nel caso specifico positiva, che faranno la differenza. Prima di provare a cercare più in profondità le cause del disagio del Paese, può risultare utile soffermarsi su un indice che da un bel pò di tempo viene utilizzato come un indicatore attendibile dello stato di salute dell’ ...