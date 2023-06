Lo scarico della doccia puzza? Risolvi così il problema prima che sia troppo tardi!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lo, soprattutto in estate, è sottoposto ai lavori forzati, perdire. Con il caldo, infatti, aumenta la necessità di lavarci spesso, anche solo per una rinfrescata. Le cellule morte, i capelli e la sporcizia, finiscononel pozzetto e se si accumulano, non solo lo ostruiscono ma rilasciano un cattivo odore.che siatardi, per evitare di spendere una fortuna chiamando un professionista, proviamo a liberarlo con i rimedinonna, sempre utilissimi dalla notte dei tempi. Iniziamo, però, con una pulizia accurata dell’intera superficie interna ed esterna del box, in modo da rimuovere incrostazioni e calcare. Poi, smontiamo il pozzetto e sciacquiamolo sotto al getto del rubinetto, eliminando i residui più ...