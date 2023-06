LMP2: ildel cigno della categoria La classe LMP2 è stata vinta dalla squadra polacca Inter ... C'è stato un problema per la Porsche AO Racing - Project 1 con'Rexy', che era stata in lizza ...... LIBERE LIVE La parte destra dellaè ispirata all' Inferno dantesco , come si vede dalle fiamme disegnate sulla pancia Sotto la sella il celebre nono verso del IIIdell'Inferno , quel '...Magari modificando totalmente la, pur senza intaccare più di tanto il telaio. La Ternana ... Lo scorso anno, nè lui e nè Bandecchi ascoltarono ildelle sirene dalla massima serie, con la ...

LIVREA: "Il canto del villaggio" è il nuovo album DailyNews 24

Joahnn Zarco e Jorge Martin scenderanno in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia con una livrea dedicata alla Divina Commedia con due terzine iconiche dell'Inferno e del Paradiso di Dante ...La coppia della Pramac gareggerà domenica con inedite livree ispirato alla Divina Commedia del Sommo Poeta Dante Alighieri. Piero Pelù ha declamato il verso 119 del canto XXVI dell'inferno noto anche ...