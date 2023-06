LIVE – Paolini-Linette 6-3 5-7 3-5 | primo turno Wta Birmingham 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 250 di(erba). Per la toscana si tratta dell’esordio stagionale sui prati. La polacca, invece, la settimana scorsa ha giocato a Nottingham, dove si è fermata agli ottavi di finale. Sarà lei a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due sarà ilscontro diretto a qualsiasillo.punta a guadagnarsi il secondocontro una tra la britannica Katie Boulter, recentissima vincitrice proprio in quel di Nottingham, oppure la cinese Lin Zhu. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, cone ...

SEGUI ILDI- LINETTE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Linette scenderanno in campo oggi (lunedì 19 giugno) . Le due giocatrici sono pianificate come secondo ...... Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasminee Lucia Bronzetti, tutte ... Disponibile anche in streaming, scaricando l'app SKY Go per smartphone e tablet, con sistemi Android ...Si tratta di Camila Giorgi , Elisabetta Cocciaretto e Jasmine, le ultime due pronte a fare ... Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ...

Live Magda Linette - Jasmine Paolini - WTA, Birmingham: Punteggi ... Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Venus Williams, incontro di primo turno del WTA 250 di Birmingha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Mandlik, match vinto dalla statunitense per 7-5, 5-7, 6-3. Vi ringraziamo per aver scelto di segui ...