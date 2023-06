LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna | Finale Serie A basket in DIRETTA | si comincia!

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Cordinier realizza il tiro libero supplementare. 0-2 Grande penetrazione vincente di Cordinier che subisce anche fallo. 20.31 SIBUON DIVERTIMENTO! 20.29 Ecco i quintetti iniziali:: Belinelli, Shengelia, Hackett, Mickey, Cordinier: Melli, Napier, Shields, Datome, Voigtmann 20.26 Ancora pochi minuti e poi avrà inizio questa importantissima gara-5. 20.22 Dall’altra parte, invece, L’è chiamata a rispondere dopo due ko di fila che hanno fatto molto male. Per la squadra di Ettore Messina sarà importante ritrovare lo smalto delle prime due partite (entrambe vinte davanti ai propri tifosi) e in questo senso il pubblico di casa potrebbe aiutare ...

MILANO - L'Milano per rimettere la testa davanti, la Virtus Bologna per effettuare il sorpasso dopo aver riportato sul 2 - 2 la serie di una finale scudetto che ha visto finora rispettare il fattore ...Basket, Finale playoff Serie A 2022 - 23, gara - 5 Assago, ForumMILANO VIRTUS BOLOGNA Arbitri: Borgioni, Lanzarini e Attard Abbonati e segui in diretta la finalissima di Serie Asu ...La7 : Propaganda, il programma di Diego Bianchi 'Zoro' e Marco Dambriosio 'Makkox', Francesca ... Nove : LBA Playoff : la finale tra Virtus Bologna -Milano per contendersi il titolo di ...

La serie della finalissima scudetto è, adesso, in perfetta parità. Olimpia Milano contro Virtus Bologna stasera sarà uno spettacolo decisiva: si riparte dall’equilibrio di un 2-2 che in gara-5 andrà a ...La serie tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si sposta nuovamente al Forum di Assago, da un paio di giorni sold out. La Virtus è riuscita a riaprire i giochi alla Segafredo Arena con due vittorie che ...