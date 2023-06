LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-65 | Finale Serie A basket in DIRETTA | lombardi avanti di 4 a cinque minuti dalla fine

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-70prende due rimbalzi offensivi e allatrova un importantissimo canestro con Shields. 1’34” sul cronometro. 74-70 Tripla di Belinelli! Lanon molla! 74-67 1/2lunetta per Shields. Sono venti per ora i punti segnati oggi dal numero 31 della squadra di casa. 73-67 Interferenza a canestro della difesa meneghina sul tiro di Cordinier. Scariolo chiama il time-out per ripristinare l’ordine. Mancano 3’21” alladella partita, non sarà facile per larimontare uno svantaggio di otto punti. 73-65 Schiacciatona di Biligha dopo una grande invenzione di Voigtmann! E adesso il Mediolanum Forum è una bolgia! 71-65 Bellissima penetrazione ...

MILANO - L'Milano per rimettere la testa davanti, la Virtus Bologna per effettuare il sorpasso dopo aver riportato sul 2 - 2 la serie di una finale scudetto che ha visto finora rispettare il fattore ...Basket, Finale playoff Serie A 2022 - 23, gara - 5 Assago, ForumMILANO VIRTUS BOLOGNA Arbitri: Borgioni, Lanzarini e Attard Abbonati e segui in diretta la finalissima di Serie Asu ...La7 : Propaganda, il programma di Diego Bianchi 'Zoro' e Marco Dambriosio 'Makkox', Francesca ... Nove : LBA Playoff : la finale tra Virtus Bologna -Milano per contendersi il titolo di ...

La serie tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si sposta nuovamente al Forum di Assago, da un paio di giorni sold out. La Virtus è riuscita a riaprire i giochi alla ...Palla a due alle ore 20.30 per Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-5 delle LBA Finals 2023. Serie sul 2-2 Palla a due alle ore 20.30 per Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-5… Leggi ...