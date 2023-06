LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 12-12 | Finale Serie A basket in DIRETTA | inizio molto equilibrato

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12 2/2 per Shields. Ojeleye commette fallo su Shields: due tiri liberi per. 12-12 Tripla di Belinelli! Lac’è! 12-9 Hackett trova Belinelli sotto canestro: il numero 3 delle V Nere non sbaglia e porta i compagni sul -3. 12-7 1/2 dalla lunetta invece per Melli dall’altra parte del campo. 11-7 Due su due per l’italiano classe 1986. 11-5 Dopo 4’30” l’ha già esaurito il bonus. Ora Belinelli andrà in lunetta. 11-5 La difesa dellasi perde Shields e il numero 31 disegna un canestro facile. 5’48” sul cronometro. 9-5 Appoggio a canestro di Melli. Parziale aperto di 6-0 in favore dell’. 7-5 Voigtmann entra in area con una ...