LIVE – Napoli | la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia DIRETTA

(Di lunedì 19 giugno 2023) La presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ex Roma ritorna in Italia dopo l'avventura chiusa lo scorso aprile in Arabia Saudita, all'Al-Nassr. La presentazione avverrà al Museo di Capodimonte, dove c'è tantissima attesa. Appuntamento fissato alle ore 18:00 di lunedì 18 giugno.

È il giorno di Rudi Garcia al Napoli. Il nuovo tecnico azzurro, che è pronto a raccogliere in panchina l'eredità lasciata da Spalletti, si presenta ufficialmente a tutto l'ambiente partenopeo in conferenza stampa. La conferma di Rudi Garcia come allenatore del Napoli è arrivata da un tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Garcia trascorrerà il weekend a Roma con la sua famiglia, poi raggiungerà Napoli.

Rudi Garcia al Napoli, la conferenza di presentazione in diretta LIVE dalle 18 Sky Sport

Il tecnico francese parlerà per la prima volta da allenatore del Napoli, in diretta dal Real Bosco di Capodimonte.