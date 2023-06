LIVE Musetti-Choinski | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | debutto nel tardo pomeriggio contro una wild-card locale

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Peniston-Humbert 6-4 6-2! Adesso in campo Kecmanovic-Norrie; Korda-Evans e poi. 13.35 In campo Humbert-Peniston sul 3-3! Poi Kecmanovic-Norrie; Korda-Evans e poi. Buonasera amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti sull’erba delClub di Londra per ladell’indi primo turno di Lorenzo, testa di serie numero 6 dell’Atp 500 britannico, opposto allaJan. Esordio soft sulla carta per il tennista carrarino nell’Atp 500 ricco di tradizione che da ormai un secolo si gioca nello storico club ...

PEPPERSTONE ATPNEXT GEN RACE, TOP 20 (19 - 06 - 23) 1 Carlos Alcaraz (ESP) 4.175 punti 2 Holger Rune (DEN) 2.485 3 Lorenzo(ITA) 885 4 Arthur Fils (FRA) 693 5 Ben Shelton (...Lo statunitense, dopo aver sbarrato la strada a Lorenzo, in semifinale ha avuto la meglio ... Sarà disponibile pure unastreaming mediante le piattaforme Sky Go , SuperTennix (previo ...Lo statunitense, dopo aver sbarrato la strada a Lorenzo, in semifinale ha avuto la meglio ... Sarà disponibile pure unastreaming mediante le piattaforme Sky Go , SuperTennix (previo ...

LIVE Musetti-Choinski, ATP Queen's 2023 in DIRETTA: debutto contro una wild-card locale OA Sport

Tennis: le informazioni su dove seguire, in DIRETTA tv e streaming, Musetti-Choinski. L'incontro vale per il 1° turno del torneo 500 inglese ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...