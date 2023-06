LIVE – Musetti-Choinski 6-4 5-2 | primo turno Atp Queen’s 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 500 delin programma dal 19 al 25 giugno. Il tennista azzurro fa il suo esordio nel torneo londinese contro il numero 170 del mondo, in tabellone grazie a una wild card. Ampiamente favorito, reduce dai quarti a Stoccarda e determinato a prolungare questo suo momento di forma. Secondo i bookmakers partirà nettamente favorito contro, ma non dovrà prendere sottogamba l’impegno. Il match sarà il quarto di giornata a partire dalle 13:00 e potrete seguire ilofferto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA ...