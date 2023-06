LIVE Musetti-Choinski 6-4 | 3-1 | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | break anche nel secondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Lungolinea di dritto in rete di Lorenzo. 0-30 Passante di rovescio lungolinea automatico. 0-15 Organizza un gran dritto in allungoe fa il punto. 3-1 Lungo il rovescio di. 40-15 Ace (5). 30-15 Ace (4).del set. 15-15 Viene in aiuto peròcon l’errore di rovescio. 0-15 Errore di Lorenzo col dritto, attenzione. 2-1 Decolla il dritto di. 30-40 Risposta incisiva col dritto! 30-30 Pallonetto splendido di dritto di! 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Risposta lunga di rovescio di. 0-15 Lungo l’ennesimo dritto di. 1-1 Ace (2). 40-15 Non supera la rete il dritto del britannico. 30-15 Gran passante di rovescio di ...