LIVE Musetti-Choinski 4-3 | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | di nuovo avanti un break l’azzurro!

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Doppio let sulla seconda di servizio, si entra nello scambio, terreno diche raccoglie il rovescio lungolinea sballato di. 40-A Largo il dritto di. Che regalo. Ultimo challenge giocato dal britannico. 40-40 Si ferma in rete il back, “spingi!” si rimprovera Lorenzo. 30-40 Splendido passante lungolinea di rovescio. Capolavoro stilistico di. 30-30 Servizio vincente. Risposta di rovescio appena lunga. 15-30 Grandissimo rovescio dal centro a uscire diche si costruisce il punto e chiude. 15-15 Back di rovescio larghissimo. Immobile. 15-0 Servizio e dritto. 3-3 Game facile per Lorenzo, ci voleva prima un gioco così. 40-0 Servizio e dritto ...