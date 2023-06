LIVE Italia-Montenegro 5-6 | Europei basket 2023 in DIRETTA | punteggio basso | diversi errori dall’arco! Balcaniche davanti dopo 5?

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-11 Jovanovic sta trascinando le compagne: tripla, 11 punti su altrettanti messi a segno dalle montenegrine e +3! 8-8 1/2 per Laura Spreafico in lunetta: ancora parità! 7-8 Appoggio di Jovanovic, che ha segnato tutti i canestri delle nostre avversarie: contro-sorpasso quando si entra nella seconda metà del primo quarto! 7-6 2/3 per Mariella Santucci a cronometro fermo: le Azzurre mettono la freccia! 5-6 Semi-gancio perfetto di Olbis Andrè: l’morde le caviglie! 3-6 Altro canestro pesante per Jovanovic: iltorna a +3! Avvio con percentuali realizzative basse per entrambe le squadre, che provano ad andare a bersaglio dalla lunga distanza. 3-3 Dentro anche il libero aggiuntivo: parità! 2-3 Risponde subito Zandalasini col fallo: l’batte un ...

LIVE Italia-Montenegro, Europei basket 2023 in DIRETTA: playoff per tenere vivo il sogno olimpico OA Sport

Le ragazze della Nazionale Azzurra di Lino Lardo scendono in campo contro il Montenegro per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia) del Women's Eurobasket 2023 ...