LIVE Italia-Montenegro 40-55 | Europei basket 2023 in DIRETTA | Pan sblocca le Azzurre dall’arco! Si prova a rendere meno pesante il passivo

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42-56 1/2 per Mujovic dalla lunetta, per il +14! 42-55 La guardia della Reyer Venezia si sta prendendo la squadra sulle spalle nel finale di match! 40-55 Altro canestro di Francesca Pan, questa volta dal pitturato! 38-55 1/2 per il centro nativo degli Stati Uniti! 38-54 Natasha Mack arpiona il rimbalzo, si fa spazio e segna! 38-52 Virata perfetta di Olbis Andrè: che reazione per la Nazionale del Belpaese! 36-52 TRIPLA DI FRANCESCA PAN: PRIMO CANESTRO DALL’ARCO PER L’! 33-52 Penetrazione di Costanza Verona: leno ail! 31-52 Tripla di Jovanovic: nuovo vantaggio sopra i venti punti per le balcaniche! Contatto tra Lekovic ...

Hanno aperto alle 18 tre partite, di cui una riguarda da vicino l'di Roberto Mancini : nel Gruppo C, quello degli Azzurri , l' Ucraina sconfigge 1 - 0 alla City Arena Trnava, in Slovacchia, ...L'Inghilterra di Southgate ha iniziato bene il suo percorso di qualificazione battendo l'per 1 - 2 e archiviando così del tutto il brutto momento attraversato in UEFA Nations League; poi ha ...L'Ucraina avvisa l'e batte (comunque stentando) Malta 1 - 0. Nelle qualificazioni agli europei 2024, la ... ILTESTUALE DELLE PARTITE Francia - Grecia Irlanda - Gibilterra Inghilterra - ...

LIVE Italia-Montenegro, Europei basket 2023 in DIRETTA: playoff per tenere vivo il sogno olimpico OA Sport

Le ragazze della Nazionale Azzurra di Lino Lardo scendono in campo contro il Montenegro per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia) del Women's Eurobasket 2023 ...Le ragazze della Nazionale Azzurra di Lino Lardo scendono in campo contro il Montenegro per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia) del Women's Eurobasket 2023 ...