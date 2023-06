LIVE Italia-Montenegro 29-41 | Europei basket 2023 in DIRETTA | balcaniche in controllo | le Azzurre sbagliano qualche tiro di troppo

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-46 Finta edi Vucetic: pallone in fondo alla retina! Time-out di Lino Lardo a -1’27” dalla terza sirena. 31-44 Canestro col fallo di Lekovic: pronta replica delle avversarie! 31-42 Martina Bestagno manda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione: l’torna a -11! 29-42 1/2 per Vucetic dalla lunetta, che riporta ila +13! 0/2 per Zandalasini a cronometro fermo. 29-41 Zandalasini trova ancora Olbis Andrè: l’asse funziona a meraviglia! 27-41 Appoggio di Natasha Mack: risponde subito il! 27-39 Dentro anche il libero aggiuntivo: leprovano a risalire la china! 26-39 LAURA SPREAFICO COL FALLO: CHE GIOCATA! 24-39 Penetrazione della numero 8 montenegrina, con anche il fallo: errore in ...

Le ragazze della Nazionale Azzurra di Lino Lardo scendono in campo contro il Montenegro per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia) del Women's Eurobasket 2023 ...