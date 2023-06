LIVE Camila Giorgi-Venus Williams | 6-7 | 6-4 | 3-5 WTA Birmingham 2023 in DIRETTA | l’americana serve per vincere il match

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nel terzo setha messo in campo 2 Aces e 1 doppio fallo. Con la prima ha vinto l'85% dei punti, contro i 58% vinti con la seconda. 5-3 Gioco: prova a rimanere in scia l'azzurra.oraperil. 40-15 Nuovamente vincente il rovescio in uscita dal servizio dell'italiana. 30-15 Servizio e rovescio per l'azzurra. 15-15 Termina lunga la risposta di rovescio di, che non impatta benissimo in questa circostanza. 0-15 Brutta volee di, che non trova il campo con il colpo sopra la testa. 5-2 Gioco: altra prima vincente per. 40-15 Altro punto diretto con il servizio per ...