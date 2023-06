LIVE Camila Giorgi-Venus Williams | 6-7 | 4-3 WTA Birmingham 2023 in DIRETTA | l’americana recupera un break

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Gioco: quinto Ace dell’incontro per la statunitense, che rimane in scia. 40-0 Altra prima vincente per, che questa volta punta più sulla precisione che sulla forza. 30-0 Prima vincente per, con il servizio che viaggiava a 180 km/h. 15-0 Va fuori giri con la risposta di rovescio, con la palla che termina in corridoio. 4-2: con il dritto in corsauno dei duedi ritardo. 40-A Con la rispostaprende in mano l’inerzia dello scambio, per poi chiudere con l’accelerazione di dritto. Seconda 40-40 Uno-due per, che annulla pure la seconda palla ...