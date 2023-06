L’Italia vuole tornare alle Olimpiadi con la Nazionale di calcio! L’ultima apparizione e cosa deve fare la Under 21 agli Europei

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Era il 16 agosto 2008, il Belgio superavacon il punteggio di 3-2 grazie alla doppietta di Dembelè ed alla rete di Mirallas e avanzavasemifinali. Distiamo parlando? Di un evento, suo malgrado, storico.partita della Nazione italiana di calcio sotto i Cinque Cerchi. Era l’edizione di Pechino 2008 e, da quella volta, gli Azzurrini non sono mai più stati in grado di disputare il torneo calcistico dei Giochi Olimpici. La21, dopotutto, non si aggiudica il titolo europeo da ormai 19 anni (l’ultimo successo fu, appunto, nel 2004) e urge una inversione di tendenza immediata, per far sì che ledi Parigi 2024 non vadano ail paio con Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021. Quattro edizioni di ...