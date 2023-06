L' Italia è il terzo paese in Europa per accoglienza dei migranti

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - È la Germania ilUe che ha rilasciato il maggior numero di permessi di protezione, pari a 160 mila, il 41% del totale dell'Ue; l'è terza con 40 mila esiti positivi (il 10% del totale Ue), preceduta dalla Francia (50 mila, 13%) e seguita dalla Spagna (36 mila, 9%). Insieme, questi quattro Paesi hanno accolto il 73% delle richieste di protezione a livello europeo. Ai 384.245 permessi di protezione concessi nella Ue, nel 2022, si aggiungono gli oltre 4 milioni di permessi per protezione temporanea rilasciati a cittadini ucraini in fuga dal conflitto. Tra i Paesi dell'Ue è la vicina Polonia ad aver registrato il maggior numero di beneficiari ucraini di protezione temporanea, con un totale di 1.561.700, seguita dalla Germania (777 mila beneficiari ucraini) e dalla Repubblica Ceca (458 mila). L', al quinto posto in ...

... il quarto criterio attiene al grado di sostituibilità del fornitoredi servizi ICT. L'... ecco la proposta ANALISI Value - based healthcare: le esperienze ine il ruolo del PNRR Strategie ...Non è stato solo l'inverno mite a consentire all'di uscire indenne dalla crisi delle mancate forniture di gas russo dopo l'aggressione all'... ha influito per circa unsulla riduzione dei ......di là della cabala ai tifosi partenopei interessa sapere se Victor resterà con i campioni d'... in questa stagione 24 reti in 37 gare di Ligue one,cannoniere dietro Mbappé e Lacazette. Un ...

Nations League, Olanda-Italia 2-3: gli azzurri conquistano il terzo gradino del podio RaiNews

Dati superiori solo per Germania e Francia. Quarto posto per la Spagna. Questi 4 Paesi insieme hanno accolto il 73% delle richieste di protezione a livello europeo ...Riascolta Un divertente terzo posto di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.