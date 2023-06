L’Italia dei perbenismi | ormai è vietato criticare

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 giugno 2023) È ancora possibile fare critica in questo paese? O, per essere più onesti e più chiari: è mai stato possibile fare critica nel paese cattolico, di ferocie democristiane, gesuitiche felpate? Parlare mai male di nessuno è l’esercizio di stile di quelli buoni per tutte le stagioni, che azzannano per un padrone ma ad artigli fasciati, fosse mai che domani il padrone cambia. E fin qui tutto nella norma, Missiroli, antico direttore sconosciuto ai più, per ogni stroncatura possibile sospirava: ah, potessi avere un giornale. Ed era direttore del Corriere ma aveva più amici che bersagli. Lo stesso Montanelli se la cavava con uno dei suoi paradossi eleganti: “Questo non val nulla, se ne può anche dir bene”. Ma così non si va da nessuna parte. Oggi il gioco è cambiato, naturalmente in peggio: non solo una critica reale, cattiva fin che si vuole ma sostenuta, argomentata, è sconveniente ma se ...