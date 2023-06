L’Isola dei famosi | la finale | Marco Mazzoli in pole | testa a testa tra Cristina Scuccia e Pamela Camassa

(Di lunedì 19 giugno 2023)dei, il reality condotto da Ilary Blasi è arrivato alla finalissima: per i bookmakersè inper la vittoria, poitra l’ex suoraTutto pronto per ladeldei, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che questa sera decreterà il vincitore: per gli analisti di Scommessemania e Betflag, il favorito è lo speaker radiofonico, offerto a una quota tra 1,35 e 1,40 davanti a, che vale tra 6 e 6,50, e all’ex suor ...

Cristina Scuccia è stata eliminata durante la finale deFamosi 2023 . Il primo televoto'ha vista protagonista insieme a Luca Vetrone. Il pubblico ha avuto modo di votare dalla semifinale della scorsa settimana e ha preferito che fosse'ex ...'After party Vintage DJset e il concertoCrosstomper ... il primo "Swing on Island" sull'di San Pietro che per una ...Ancora poche ore alla finale deFamosi 2023, che anche quest'anno si terrà in Honduras. Ma un imprevisto rischia di rendere molto complicata la puntata: il maltempo . E Alvin non ha quindi nascosto il suo rammarico: 'Uno ...