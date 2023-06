L' Isola dei Famosi | alle 21 45 su Canale 5 la finalissima | ecco le anticipazioni del gran finale

(Di lunedì 19 giugno 2023) "L'dei", questa sera21.45 su5 l'attesa. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. ...

Oriana Marzoli ha da poco concluso la sua esperienza in Honduras . L'ex gieffina, che è una delle opinioniste di Supervivientes (la versione spagnola dell'Famosi ), è tornata a indossare i panni di naufraga per tenere compagnia ai concorrenti del reality . Alcune ore fa, la modella venezuelana ha pubblicato un post sul proprio profilo ..."L'Famosi", questa sera alle 21.45 su Canale 5 l'attesa finalissima. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. ......sulle voci che corrono incontrollate tra la popolazione riguardo alla presenza di un fantomatico sottomarino al largo della costa che preannuncerebbe la ripresatest nucleari segreti sull'. ...

Il monte Argentario è uno dei gioielli naturalistici e turistici della Toscana. Affacciato sulle acque del mar Tirreno, si trova in provincia di Grosseto, nella zona della Maremma, situata nella parte ...L'ex naufrago Paolo Noise ha espresso il suo parere sul suo amico e collega Marco Mazzoli, uno dei finalisti de L'Isola dei Famosi, ma anche sulla chiacchierata modella Helena Prestes. Ecco cosa ha de ...