“L’Isola dei Famosi 2023” | la rivelazione di Pamela Camassa su Filippo Bisciglia

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 giugno 2023) News Tv.stanno insieme da 15 anni e in questo momento sono molto impegnati: lei è aldei, mentra lui è in Sardegna per registrare Temptation Island. I due stanno attraversando un periodo impegnativo ma anche di grande soddisfazione dal punto di vista professionale. Tuttavia non si vedono da tempo. Laha parlato del suo fidanzato con Cristina Scuccia, lasciandosi andare a delle confidenze che non aveva mai rivelato. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Temptation Island”, spuntano i primi gossip: cosa sappiamo Leggi anche: Gerry Scotti, clamoroso: scelti Al Bano e Orietta Berti per uno storico ritorno? “Isola”,sente la mancanza di ...