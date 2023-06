Libero Mail e Virgilio Mail ancora in down | ecco il motivo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Oggi, lunedì 19 giugno, i due servizi di posta elettronica di ItaliaOnline,, non funzionanodel tutto. Anche se la mattina di domenica 18 giugno sembrava che i problemi fossero in risoluzione dopo che il provider aveva inviato un comunicato per tranquillizzare i suoi clienti. Secondo il portaledetector le prime segnalazioni questa mattina sono arrivate verso le 5.44 di mattina, verosimilmente quando gli utenti cominciavano a fare accesso alle loro caselle di posta. Il disservizio è cominciato mercoledì 14 giugno. Secondo le ricostruzioni fornita da ItaliaOnline, i primi problemi per...

Un giornalismoda censure. SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e -nel box qui sotto: Nome * ...Un giornalismoda censure. SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e -nel box qui sotto: Nome * ...XXIV PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE "IL PAESE DELLE DONNE" " 2023 . Per il malfunzionamento del provider di posta, lapaesedelledonne@.it non è in questi giorni raggiungibile. Per chiedere informazioni sulle modalità e le scadenze del Premio, è possibile contattare il numero 334199 3885 (Lun - Ven h. 10 - ...

Libero Mail e Virgilio ancora in down oggi 19 giugno, perché le mail non arrivano Fanpage.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...