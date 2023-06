Libero Mail e Virgilio Mail | aggiornamento del 19 giugno ore 00 | 30 | il servizio è in rapido ripristino

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ildi accesso alle @e @sembra adesso essere ripristinato, con tutti gli account accessibili. Italiaonline SpA, la Internet Company proprietaria di, aveva comunicato il 14che il down ai servizi diera dovuto ad un intervento di “manutenzione evolutiva”. Al momento in cui aggiorniamo il presente articolo (19ore 00:30), il down sembrerebbe rientrato e leggendo i commenti sui social l’accesso alle caselle eè inper ...

L'ingresso era gratuito efino a esaurimento dello spazio della piazza e piano piano il ... Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nellaIngresso. Poiché i posti sono limitati è necessario prenotarsi in segreteria Tel. 371 4850044 e -coordinamento@mandalasamteling.org c. s. Monastero Buddhista g. c.Un giornalismoda censure. SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e -nel box qui sotto: Nome * ...

Libero Mail e Virgilio anche oggi in down: Riapertura progressiva in corso Fanpage.it

StampaAnche oggi, domenica 18 giugno 2023 i servizi di posta elettronica di Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora in down. Un disagio enorme per gli utenti, di cui abbiamo parlato anche nei giorni s ...I problemi all'infrastruttura di Libero Mail e Virgilio si sono protratti per oltre due giorni, ma finalmente si inizia a intravedere la fine del periodo di sospensione del servizio di posta ...