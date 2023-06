Libero e Virgilio mail tornano a funzionare | ma rimangono problemi con il recupero password

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ledi, dopo itecnici dei giorni scorsi che ne hanno compromesso il funzionamento per più di sei giorni, stanno progressivamente tornando a. Le funzionalità non sono però del tutto ripristinate e molti utenti stanno riscontrandoad accedere al portale dopo aver effettuato un’operazione didella. Il portale Italia Online ha diramato la seguente nota per scusarsi e chiarire la situazione con gli utenti interessati dai disagi: “Desideriamo informare i nostri utenti, a cui vanno nuovamente le nostre scuse per il disagio arrecato, che il disservizio delladovuto a instabilità all’infrastruttura ...

... sequestrati oltre 10mila prodotti non sicuri 19 Giugno Zerottonove Mercato San Severino, fatto intervento innovativo al 'Fucito' 19 Giugno AttualitàMail eMail ancora in down: ecco ...... sequestrati oltre 10mila prodotti non sicuri 19 Giugno Zerottonove Mercato San Severino, fatto intervento innovativo al 'Fucito' 19 Giugno AttualitàMail eMail ancora in down: ecco ...... sequestrati oltre 10mila prodotti non sicuri 19 Giugno Zerottonove Mercato San Severino, fatto intervento innovativo al 'Fucito' 19 Giugno AttualitàMail eMail ancora in down: ecco ...

Libero Mail e Virgilio anche oggi in down: Riapertura progressiva in corso Fanpage.it

Ancora disservizi su Libero e Virgilio in down: alcuni utenti segnalano lenta ripresa, ma dove sono finite le mail più vecchieLibero Mail sta tornando a funzionare. Il ripristino è in atto, ma senza le mail ricevute durante i giorni di down: cosa è successo ...