L' ha voluto Marotta Inter | arrivo pesantissimo dal Psg | Simone Inzaghi che dice?

(Di lunedì 19 giugno 2023) Persa la Champions, ottenute Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ora i giocatori dell'si godono le meritate vacanze, prima di ripartire con la prossima stagione. Il raduno è fissato per il 13 luglio, e nello staff dici sarà una novità nel ruolo di preparatore dei portieri. Come riportato da Tuttosport, la figura scelta è quella di Gianluca Spinelli, dal luglio 2018 al Psg. Spinelli, 56 anni, scelto dall'a.d., ha lavorato nella sua carriera anche con Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa, con Antonio Conte sia nella Nazionale italiana che al Chelsea, e con Gian Piero Ventura sempre in azzurro. Il 23 luglio, poi, come già previsto, la squadra partirà per la tournée in Giappone dove affronterà in amichevole l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo (il 27) e il Psg (1 agosto). Gazzetta: ...

... non hacommentare le ultime voci di calciomercato - " Futuro Dovete chiedere a Carnevali " ... ma la rosea sostiene il contrario:e Ausilio, infatti, da giorni hanno in mano il ...... e prima al Chelsea e Nazionale italiana con Antonio Conte, l'ex preparatore del Geno a è il principale candidato a sostituire Adriano Bonaiuti all'Inter come fortementedall'ad Beppe. ...L'Inter, da sempre attenta ai problemi legati al sociale, hadare il suo contributo anche alla Fondazione Candido Cannavò per lo Sport. L'amministratore delegato Beppeha consegnato al presidente della Fondazione Franco Arturi la maglia di Edin ...

Inter, "l'ha voluto Marotta": arrivo pesantissimo dal Psg Liberoquotidiano.it

L'a.d. dell'Inter Marotta ha consegnato a Franco Arturi, presidente della Fondazione, la casacca firmata dal bosniaco: il ricavato dell'asta verrà impiegato per nuovi progetti benefici ...Serata in gran stile per l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini che ha festeggiato ieri sera i 58 anni della sua azienda. Compleanno speciale che per l'occasione è stato festeggiata in una loca ...