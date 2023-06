L' estate militante e l' antimelonismo come collante

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sette punti nel discorso di Elly Schlein, sette contestazioni a Giorgia Meloni e al suo "governo all exclusive". In Direzione, però, su molti fronti -le alleanze, la giustizia o l'Ucraina - si trova costretta nella posizione mediana del "ma anche", per provare a tenere unito il Partito Democratico

Da parte sua Elly Schlein 'ha fatto notare che questa era la prassi durante l'epoca Renzi', quindi inizia con il parlare di ''. 'Non c'è alcun bisogno di lealtà a me, come segretaria, ...Il Pd implode e la Schlein pensa a scioperare: "Sarà un'L'inizia contro il reato universale Lisa Di Giuseppe Condivisione significa incremento di responsabilità e quindi di potere. Che essa manchi lo si è visto dalla bufera in un bicchier ...

Direzione Pd, Schlein: "Proponiamo un'estate militante su Pnrr e autonomia" TGCOM

«Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili». E nella relazione attacca Meloni e Renzi ...Sette punti nel discorso di Elly Schlein, sette contestazioni a Giorgia Meloni e al suo "governo all exclusive". In Direzione, però, su molti fronti ...