L' esborso da capogiro per salire sul sottomarino che porta al Titanic

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono ancora in corso al largo delle coste di Terranova, in Canada, le ricerche delusato per permettere ai turisti di osservare il relitto del, nell'Oceano atlantico. Ad aggiornare tutti sulla situazione è stata la Guardia costiera di Boston, che non dice se ci fossero turisti a bordo, mentre la OceanGate Expeditions, società privata che organizza le escursioni ha confermato di essere la proprietaria deldisperso e ha parlato di persone dell'equipaggio: «Stiamo esplorando e mobilitando tutte le opzioni per rire in salvo l'equipaggio. La nostra attenzione è rivolta ai membri dell'equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie». Le escursioni per vedere il relitto delcostano 250mila dollari, poco meno di 230mila euro, e durano otto giorni, ...