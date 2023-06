L’eredità | standing ovation per Flavia Insinna | il conduttore lascia il game show tra lacrime e commozione

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione deha salutato il proprio pubblico presente e non con un lungo e toccante discorso che ha commosso tutti, compreso lui stesso. Arrivato alla conduzione delnel 20218 al posto di Fabrizio Frizzi,è considerato senza dubbio uno L'articolo proviene da KontroKultura.

'ultima puntata dell'della stagione è andata in onda ... una vera e propriaovation per uno dei conduttori più ......scorsi si è parlato del possibile sostituto di Flavio Insinna a'...è parlato del possibile sostituto di Flavio Insinna a: ... tanto che in studio c'è stata unaovation e un caloroso ...... in stile 'last man', per arrivare all'elicottero'. Il ... mentre'altra parte isola e dà la caccia ai sopravvissuti. È un ... Onorare un'McDonagh e il team sapevano che era importante ...