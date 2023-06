L’eredità di Berlusconi | cosa può succedere con la lettura del testamento del Cavaliere

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 19 giugno 2023) Scene da un patrimonio tra vecchie star e comparse i nuovi assetti dell’impero come in una serie tv La Repubblica, di Francesco Manacorda, pag. 9. E se fino a una settimana fa il richiamo più forte del quadrisillabo testamentario si limitava all’omonima trasmissione di Rai 1, dirottata dai lidi del sospetto sinistroide Flavio Insinna verso il porto sicuro di Pino Insegno, premiato per meriti conclamati e pure un poco atreieutici, adesso tutto cambia. Da quel 12 giugno in cui è fulminata la notizia della scomparsa di Silvio, quella stessa parola è rimasta – more solito – tra politica e spettacolo, ma è tornata anche al suo significato abituale, seppur carica di nuovi e pesantissimi significati. Eredità partitica, infatti e ovviamente, ma anche imprenditoriale, aziendale, finanziaria, perfino culturale. E del resto come tralasciarne ...