L’era del melonismo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una breve riflessione, su cui mi pare nessuno sinora abbia richiamato l’attenzione sulla fine della Seconda Repubblica, mi pare opportuna. La Seconda Repubblica era nata con l’idea che ai professionisti della politica dovesse subentrare l’uomo della società civile prestato alla politica. Berlusconi contro Prodi. L’imprenditore televisivo di successo contro il professore universitario di Bologna. In fin dei conti sono stati loro due i protagonisti della Seconda Repubblica. Anche il Movimento 5 Stelle era in fondo alle origini guidato da un imprenditore: Gianroberto Casaleggio. E anche lui sia pure in modo del tutto diverso da Berlusconi mirava a portare in politica uomini che provenivano dalla società e non politici. Ripeto di tratta di due approcci diversi ma simili nel negare la politica come professione. La Terza Repubblica che sta nascendo segna invece il ritorno della politica come ...