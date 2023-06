Leoluca Orlando lancia l’allarme | “La mafia può infiltrarsi nei movimenti gay”

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Non mi stupirei che laabbia capito che non le conviene mettersi contro iomosessuali”. Lo ha detto oggi in un’intervista a Klaus Davi, l’ex sindaco di Palermo. ” Tutti, anche gli omosessuali- ha detto-, sono esposti ai condizionamenti mafiosi. Qualunque di noi. Quindi anche la. Il compito dellaè entrare dentro la società”.: “Laè dentro la società civile” “Laè dentro la società civile, dentro lo Stato e dentro la Chiesa- ha proseguito- Lanon è normale, si fa per dire, criminalità, si adatta ai tempi che cambiano. I gay come tutti devono evitare di essere governati dalla ...

Per quanto riguarda il Teatro Massimo mi sono assunto la responsabilità di confermare il sovrintendente Marco Betta (nominato da, ndr )'. Parole che fanno emergere la cifra distintiva ...Senza strappi eccessivi con il passato (leggasi) e con i suoi modi: 'Col pugno duro in un guanto di velluto, così mi hanno insegnato i gesuiti', dice Lagalla. Il primo cittadino non ...... era stato al centro di un durissimo attacco, nel corso della trasmissione di Michele Santoro Anno zero, da parte dei sindaci di Palermo e Terrasini dell'epoca,e Manlio Mele, che lo ...

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo, intervistato da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio ...L’ex sindaco Palermo, Leoluca Orlando, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Klaus Davi per il web talk KlausCondicio. Orlando parla del fenomeno mafiosi e delle sue infiltrazioni, sottolineando come ...