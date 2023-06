Lente d' ingrandimento sullo youtuber in Lamborghini | ora un narcotest di secondo livello

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tutta la verità sull'incidente mortale. La procura di Roma ha disposto degli esami tossicologici disu Matteo Di Pietro, loindagato per omicidio stradale e lesioni nell'ambito dell'inchiesta sul sinistro di Casalpalocco che, il 14 giugno ha provocato la morte di Manuel Proietti, 5 anni. Nel test effettuato il giorno dell'incidente, l'investitore è risultato positivo ai cannabinoidi e l'ulteriore esame servirà a capire quando la droga sarebbe stata assunta e in quali quantità. Intanto la polizia locale continua a raccogliere testimonianze di persone che erano presenti, mercoledì scorso, in via di Macchia Saponara, e sono intervenute al momento dello scontro tra le auto.quanto emerso, l'incidente non avrebbe coinvolto altre auto oltre al suv guidato da Di Pietro e la Smart a bordo della ...