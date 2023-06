Legge sull’oblio oncologico | la Boschi in Consiglio regionale a Napoli

... "Il governo guarda con grande attenzione alle proposte dioncologico", ha affermato in una nota il presidente del Consiglio Meloni. "Per questo ho chiesto al ministro della Salute ......Gioia con questo ennesimo atto d'amore al suo paese - siin ... ecco perché un nuovo libro è una finestra spalancata'appena ... a proseguire fino ai giorni nostri, a non lasciare nell'...Dovrebbe arrivare invece un ok celere e bipartisan sulla proposta dioncologico . La commissione Affari Sociali della Camera era pronta ad adottare un testo unificato questa ...

Legge sull'oblio oncologico, la Boschi in Consiglio regionale a ... Il Denaro