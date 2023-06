LegaPro | l’elenco definitivo delle partecipanti e ripescaggi | Marani fa il punto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAll’indomani dell’ultimo verdetto della, avanza la prima scadenza per la stagione 2023/2024: domani, martedì 20 giugno, si chiuderà la partitaiscrizioni. A tal proposito ha fatto ilil numero uno della, Matteo, intervistato da Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “squadre? Lo sapremo domani. Il 20 giugno è il giorno di scadenzaiscrizioni, avremo un quadro completo. Aspettiamo a parlarne, anche solo per un fatto scaramantico. È chiaro che la sfida della sostenibilità è importante, è difficile – afferma– Credo che in questo ci sia una responsabilità generale di sistema e penso che la Serie C debba essere aiutata da chi ...