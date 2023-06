Lecco | spari contro l’auto del capitano del Foggia dopo la sconfitta contro il Lecco

(Di lunedì 19 giugno 2023) Poche orelasubita dal, battuto 3 a 1ilnel ritorno della finale dei playoff per la promozione in Serie B, è avvenuto un grave atto intimidatorioildella squadra pugliese, Davide Di Pasquale. La scorsa notte sono stati esplosi alcuni colpi di armi da fuocola sua auto, una Jeep Renegade che era parcheggiata nello stadio Zaccheria a. Tre colpi sono stati sparati sulla carrozzeria del, di cui due sul finestrino del conducente che è andato completamente distrutto.è stata portata via, e ora indagano gli agenti della digos sulla vicenda. su Open Leggi ...

