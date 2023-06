Lecco | Lepore | «Il lavoro paga | abbiamo un cuore immenso»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le parole di Franco, attaccante del, dopo la promozione in Serie B. Tutti i dettagli in merito Franco, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Foggia che è valsa la Serie B. PAROLE – «lsempre. Durante la settimana, tutto l’anno nonmai mollato,sempre lavorato benissimo, anche i più giovani, ragazzi straordinari. Anche nei momenti di difficoltà siamo rimasti compatti, arrivando qui, con un. Dopo il 2-1 avevo qualche problema ma sono voluto rimanere in campo, ci tenevo troppo».

...citazione particolare per il 38enne Franco, già grande protagonista anni fa con il mio Varese'. Così il presidente della Regione Lombardia , Attilio Fontana , commenta la promozione del...... la squadra venuta dal mare: una città che nemmeno esisteva ora sfiderà l'Ajax E' stato un... Storie come quella dell'uomo copertina Franco, 38 anni, una carriera iniziata da attaccante ...Il personaggio di giornata, con le logiche del territorio e della provincia campanilista a farla da padrone, è stato Franco, bomber trentottenne delautore di una doppietta in una ...

Il pianto a dirotto di Lepore dopo la promozione del Lecco in B: la dedica è dolorosa Sport Fanpage

Il Foggia si lecca le ferite ed esce sconfitto per 3-1 nella finale playoff contro il Lecco. Decisivo l'ex Lecce Franco Lepore, autore della rete del 2-1 nella sfida d'andata e di ...Checco Lepore (per alcuni Franco) ha vinto il primo campionato di Serie C 14 anni fa. Ha vinto di nuovo, quest'anno, segnando tre gol tra la finale di andata e quella di ritorno, contro ...