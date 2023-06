Lecco in Serie B dopo 50 anni | il racconto della più grande sorpresa della stagione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia. Tutte messe in fila nei playoff. Il ritorno in cadetteria del50di attesa è una delle storie più sorprendenti degli ultimidiC. Un esito che nessuno si sarebbe mai atteso, arrivato al termine di un playoff durissimo e di un’annata che aveva visto i blucelesti chiudere al terzo posto nel girone A, quello dominato dalla Feralpisalò. Davanti a squadre molto meglio attrezzate come Padova e Vicenza. E pensare che il campionato non era cominciato nel migliore dei modi, con appena quattro punti nelle prime quattro partite. Ma è proprio lì che arriva la vera svolta. È il 18 settembre: via Tacchinardi, dentro Luciano Foschi, una carriera vissuta tra dilettantismo e professionismo e ...