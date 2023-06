(Di lunedì 19 giugno 2023) I giochi pericolosi stanno prendendo piede sui social, ponendo giovani e ragazzi a rischio conspensierate che spesso si trasformano in vere e proprie tragedie. Le "challenge" sono diventate un fenomeno globale e si sono rivelate particolarmente attraenti per la Generazione Z. L'articolo .

E i TheBorderline hanno così deciso di pubblicare sul loro canaleun ultimo video: 'I ... Il nostro pensiero è solo per Manuel.' I video delle, tuttavia, sono al momento tutti presenti sul ...Sul loro canalei video delleNel frattempo, però, è passata nel corso del weekend una notizia tecnicamente non vera: il canale è attivo e, a quanto pare, anche gli strumenti di ...Follower e guadagni aumentati dopo l'incidente Prima della chiusura definitiva del canalee ... Prima, nessuno tra i commenti aveva qualcosa da ridire o criticare riguardo allemesse in ...

Le sfide su YouTube si moltiplicano: il 7% dei teenager ha dichiarato di aver partecipato Orizzonte Scuola

Almeno, non per il momento. Il gruppo ha annunciato l'interruzione delle attività ma i video sono sempre al loro posto ad accumulare visualizzazioni e, potenzialmente, ricavi ...Il Governo sembrerebbe intenzionato ad introdurre un nuovo reato contro l'istigazione di comportamenti illegali sul web dopo i fatti di TheBorderline.