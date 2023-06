Le rubano lo smartphone del figlio morto | si mobilitano i social

Leggi su agi

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - "Sto vivendo un incubo terribile da quel maledetto 22 aprile 2023, un incubo dal quale non c'è più risveglio. La mia vita ormai procede in bianco e nero, senza più gioie, ma solo dolore". Inizia così l'appello disperato lanciato su Facebook da Cristina Traverso, la madre di Manuel Abdel El Hamid, il 21ennelo scorso aprile in un incidente avvenuto a Pieve Ligure, mentre viaggiava sulla sua moto. La donna ha utilizzato ilper denunciare il furto del cellulare di suo, l'unica cosa che le era rimasta per sentirlo vicino, per sentire ancora la sua voce. "Ogni sera - scrive - io e mioera abitudine darci la buona notte con dei bacini e le ruffine, come le chiamavo io, e finivo questo rito meraviglioso con una carezza sulla testa. Continuo a farlo tutte le sere, solo con le sue fotografie ...